In Oklahoma wird wieder hingerichtet

Oklahoma hat am Donnerstag zum ersten Mal seit mehr als sechs Jahren wieder einen Häftling hingerichtet. Der 60 Jahre alte verurteilte Mörder erhielt eine Giftspritze, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA kurz zuvor einen Hinrichtungsaufschub aufgehoben hatte.

Der Verurteilte, der in der Hinrichtungskammer auf eine Trage geschnallt war, begann zu krampfen und zu erbrechen, nachdem das erste Medikament, das Beruhigungsmittel Midazolam, verabreicht worden war. Etwa 15 Minuten nach der Gabe des ersten von drei Medikamenten wurde er für bewusstlos und etwa sechs Minuten später für tot erklärt.

Der Verurteilte verbüßte bereits eine 130-jährige Haftstrafe für bewaffnete Raubüberfälle, als er laut Zeugenaussagen im Gefängnis eine Mitarbeiterin der Cafeteria erstach. Er wurde 1999 zum Tode verurteilt. Zwei Anträge auf Begnadigung wurden abgelehnt.

Oklahoma hat in der Vergangenheit zahlreiche Hinrichtungen vollzogen. Eine Reihe problematischer tödlicher Injektionen in den Jahren 2014 und 2015 führte jedoch zu einem De-facto-Moratorium. Dazu gehörte die qualvolle Hinrichtung von Clayton Lockett, der erst nach einem 43-minütigen Todeskampf starb. Kritiker und Kritikerinnen monierten, die verabreichte Medikamentenmischung reiche nicht aus, um den Todeskandidaten oder die Todeskandidatin in einen Zustand der Bewusstlosigkeit zu versetzen.

Zwischenzeitlich erwog Oklahoma, Verurteilte mit Giftgas hinzurichten, verwarf dieses Vorhaben aber wieder. Stattdessen sollte wieder der gleiche Medikamentenmix verwendet werden wie zuvor. Justizbeamte des Gefängnisses von Oklahoma gaben kürzlich bekannt, dass sie eine Bezugsquelle für alle Medikamente gefunden hätten, die für sieben Hinrichtungen benötigt würden, die bis März stattfinden sollten.

(L'essentiel/DPA/roy)