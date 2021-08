Aktivistin weist mit ihren Brüsten auf Klimakrise hin

Topless protester says she stripped off to 'draw attention to climate crisis' https://t.co/WtmHlCzj3n — The Sun (@TheSun_NI) August 26, 2021

Die Umweltschutzbewegung «Extinction Rebellion» hat am 23. August unter dem Motto «The Impossible Rebellion» eine 14-tägige Großdemonstration in der britischen Hauptstadt London gestartet. Nachdem die ersten beiden Tage ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne gegangen waren, wurde es an Tag drei plötzlich heiß in der Oxford Street.

Unter die Aktivisten mischte sich nämlich auch die 31 Jahre alte Laura Amherst aus Brighton. Die Blondine zog mit ihrem – nicht vorhandenen – Outfit sämtliche Blicke auf sich. Die junge Dame, eine Politikstudentin, zog «oben ohne» durch die Stadt. Lediglich ihre Brustwarzen hatte sie mit dem Logo der Bewegung, einer stilisierten Sanduhr, abgeklebt. Auf ihrem Dekolleté waren die Worte «Wake Up» (Wacht auf) zu lesen.

Gegenüber der Daily Mail gab die Veganerin und Hybridautofahrerin an: «Ich habe es getan, um auf die Klimakrise des Planeten aufmerksam zu machen. Oben ohne zu tanzen, brachte dem Protest eine schöne Energie und war auch eine sehr positive Sache für meinen Körper.» Weiter erklärte sie, für die Aktion kein Geld bekommen zu haben. «Viele Leute haben mir dazu gratuliert, vor allem Frauen», so Amherst.

(L'essentiel )