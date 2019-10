Josef B. muss in U-​​Haft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Noch immer ist vieles unklar im Fall Ruinerwold. Insbesondere, in welchem Verhältnis Josef B. zur Familie stand, die jahrelang auf einem abgelegenen Bauernhof völlig isoliert gelebt haben soll. B. war der Mieter der Liegenschaft und hatte als einziger Kontakt zu Nachbarn. Die Familie lebte zurückgezogen. Nachdem der älteste Sohn in einer Kneipe aufgetaucht war und um Hilfe gebeten hatte, wurde B. festgenommen.

Am Donnerstag wurde er nun dem Haftrichter vorgeführt. Dieser verordnete Untersuchungshaft. Diese soll mindestens 14 Tage dauern, wie die Staatsanwaltschaft erklärt. B. wird Freiheitsberaubung und Gefährdung der Gesundheit vorgeworfen.

Waren alle Mitglieder der Vereinigungskirche?

Die Polizei geht nicht davon aus, dass der Vater und die sechs Kinder gegen ihren Willen gefangen gehalten wurden. Die Umstände sind jedoch noch unklar. Es wird vermutet, dass die Familie und auch B. einer Sekte angehören. B.s Bruder sagte gegenüber der Kronen Zeitung, dass der 58-Jährige während seiner Militärzeit mit einer Sekte in Kontakt kam. Laut RTV Drenthe gehörten sowohl der Vater der Familie als auch B. der Vereinigungskirche an. Sie sollen sich so kennengelernt haben.

Die Vereinigungskirche wurde 1954 vom südkoreanischen Pastor Sun Myung Moon gegründet, der sich selbst zum Messias erklärte. In den Niederlanden wie Österreich ist die Bewegung seit 1965 aktiv und verzeichnet hierzulande etwa 700 Mitglieder. In Deutschland nennt sie sich Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung. Eine ihrer Splittergruppen, die von Moons jüngstem Sohn Hyung Jin geführt wird, sorgte vergangenes Jahr in den USA mit seiner Segnung von Paaren mit Sturmgewehren und goldenen Kronen aus Patronenhülsen für Schlagzeilen.

Dass sich B. und die Familie länger kennen, dafür spricht ein weiterer Umstand: Der Vater, der insgesamt neun Kinder hat, soll 2004 in den Niederlanden ein Spielzeuggeschäft eröffnet haben. Seit 2008 ist es geschlossen, doch die Miete wird bis heute weiter bezahlt, wie AD berichtet. Auch B. soll als Mieter eingetragen sein.

