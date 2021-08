Mann will zur Pediküre und wird Mordzeuge

Der Kreta-Urlaub eines 27-jährigen Österreichers wurde mit einem Schlag zu einem Albtraum, der für ihn im Krankenhaus endete. Wie die «Kronen Zeitung» berichtet, hatte der junge Mann im Küstendorf Panormos an der Nordseite der Insel eine Wellness-Behandlung in einem Spa gebucht. Noch während er vor dem Geschäft auf seine Fisch-Pediküre wartete, hielt plötzlich direkt vor ihm ein Wagen, aus dem ein wutentbrannter Mann ausstieg und direkt auf das Spa zukam – mit einer Schrotflinte in der Hand.

Nur Sekunden später kam es zum Tötungsdelikt. Der Bewaffnete konfrontierte Stavroula S. (47) – die Betreiberin des Wellnesstempels, doch die wollte nichts von ihm wissen und drehte sich um, um wieder zurück in ihr Geschäft zu gehen. Da drückte der 49-Jährige ab. Gleich zwei Mal soll sich die Schrotflinte entladen haben, die Kugeln trafen Stavroula S. direkt in den Rücken. Die Griechin kollabierte vor den Augen des geschockten Österreichers und dessen Begleitung. Jede Hilfe kam für sie zu spät, im Krankenhaus konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.

Kugel triff die Hand des Urlaubers

Der Schütze fuhr daraufhin davon, konnte aber nach einem gescheiterten Suizidversuch in einem Schafsstall mit schwersten Kopfverletzungen aufgefunden werden. Er befindet sich nun laut «Flashnews.gr» in überwachter Krankenhausbehandlung in Heraklion. Auch der österreichische Tourist musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Er soll von einem der Schrotgeschosse in die linke Hand getroffen und schwer verletzt worden sein. Er habe nach Aussage der griechischen Ermittler «großes Glück» gehabt, den Vorfall zu überleben.

Das genaue Motiv hinter der Tat wird derzeit noch ermittelt. Wie es in einem Bericht des Portals «capital.gr» heißt, pflegte Stavroula S. mit dem Schützen eine «freundschaftliche Beziehung». Das Opfer war jedenfalls verheiratet und hinterlässt zudem zwei Kinder.

