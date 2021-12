Wie eine Frau aus einer Haarnadel ein Haus machte

Es ist eine unglaubliche Geschichte. Die 30-jährige Demi Skipper aus San Francisco verkündete im Mai 2020 auf Tiktok, dass sie sich mittels Tauschgeschäften eine neue Bleibe besorgen wolle. Was mit einer Haarnadel begann, endete mit einem Haus im Wert von mehreren Zehntausend Dollar. Fünf Millionen Follower haben ihr dabei in den sozialen Netzwerken zugeschaut. Um an ihr Ziel zu gelangen, war sie zwischenzeitlich Besitzerin mehrerer Autos, eines Jahresgutscheins für eine Fastfoodkette sowie nicht einem, sondern gleich drei, Traktoren. Nach 28 Tauschgeschäften war sie dann an ihrem Ziel angelangt, wie die «Daily Mail» berichtet.

3 Paar Sneaker, mehrere MacBooks und drei Traktoren

Am 26. Mai vergangenen Jahres lud Demi ein Video hoch, in dem sie verkündete: «Ich werde eine Haarnadel tauschen, bis ich ein Haus habe.» Daraufhin machte sie sich an die Arbeit auf Plattformen wie Facebook oder Craigslist. Aus der Haarnadel wurden in einem ersten Schritt Ohrringe im Wert von zehn Dollar. Schnell war sie bei einem Snowboard angelangt, welches sie gegen ein Apple TV-Gerät, im Wert von 180 Dollar, eintauschte. Es folgten mehrere elektronische Geräte, bevor sie im Sneakergeschäft landete. Eine Sparte, die sich offenbar besonders fürs Tauschen eignet: Gleich drei Liebhaberpaare machte sie durch, bis sie schließlich darauf bestand, etwas anderes als einen Schuh zu bekommen – nämlich ein iPhone 11 Pro Max.

Dann ging es schnell: Aus dem iPhone wurde ein Auto (2008er-Jahrgang) – eins der besten Tauschgeschäfte in der ganzen Kette, wie sie selbst sagte. Aus dem Minivan machte sie ein teureres MacBook Pro, und aus diesem wiederum ein elektronisches Skateboard. Innert kürzester Zeit stand Demi mit einem Cargobike da, mit einem geschätzten Wert von fast 4000 Dollar.

«Niemand war bisher so verrückt, es zwei Mal zu tun»

Jedoch hatte Demi nicht immer bei ihren Tauschgeschäften Glück. Eine Kette, die eigentlich 19.500 Dollar hätte wert sein sollen, entpuppte sich mit einem Preis von 2500 Dollar als Verlustgeschäft. Glück hatte sie hingegen, als sich herausstellte, dass eines der mehreren Autos, die sie im Zuge des Tauschens erworben hatte, repariert werden musste. Eine Werkstatt übernahm die angeschlagene Karosse im Tausch gegen drei Traktoren.

Diese wiederum konnte die Fastfood-Kette Chipotle gut gebrauchen. Die Restaurant-Chefs überreichten ihr im Tausch eine Jahres-Treuekarte, mit der man sich ein Jahr lang in sämtlichen Restaurants der Kette kostenlos verpflegen kann. Demis Ankündigung, auf diesen Wahnsinnspreis gekommen zu sein, weckte wiederum das Interesse eines Mannes, der offenbar großer Fan der Burrito-Kette ist. Der Unbekannte tauschte daraufhin die Karte gegen einen kleinen Wohnwagen ein. Mehrere Wochen lang musste sich Demi mit den amerikanischen Behörden rumschlagen, um das Gefährt aus Kanada in die USA zu importieren.

Vom Wohnmobil war es nur noch ein Schritt. Ein sogenannter «Flipper» (Personen, die in den USA drauf setzen, Häuser zu kaufen und dann zu einem höheren Preis zu verkaufen) bot Demi ein Haus in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee an. «Ich kann es kaum fassen, anderthalb Jahre tauschen, von einer einzelnen Haarnadel bis zu einem Haus. Es ist möglich!», erklärte sie ungläubig ihren Followern, als sie das Haus zum ersten Mal besichtigte. Demi und ihr Ehemann planen nun, von Kalifornien nach Nashville umzuziehen. Und: Sie haben Pläne. «Es gibt schon mehrere Leute, die es einmal gemacht haben- aber niemand war so verrückt, es zwei Mal zu tun.» erklärte sie.

Und hier noch einmal die ganze Liste, mit der sich Demi bis zu ihrem Traumhaus tauschte:

Haarnadel



Ohrringe



4 Cocktailgläser



Staubsauger



Snowboard



Apple TV 4k



Noise Cancelling Kopfhörer von Bose



Xbox One (inkl. zwei Spiele, zwei Controller und ein Kinect Sensor bar)



Macbook Pro 2011



Canon Kamera Set



Off-White x Nike Blazers Sneaker



Off-White x Nike Hyperdunks Sneaker



Nike Jordan 1 Reverse Shattered Backboard Sneaker



iPhone 11 Pro Max



Dodge Caravan (2008)



Elektronisches Skateboard (Boosted Board V3 Plus)



15 Inch Macbook Pro 2017



Cargobike (das auch als Food Truck einsetzbar ist)



Mini Cooper Cabriolet (2006)



Diamanten Halsband



Peloton V3 Fahrrad



Ford Mustang GT Deluxe (2006)



Jeep Patriot (2011)



Tiny Haus



Honda CR-V



Drei Traktoren



Chipotle Celebrity Karte



Wohnwagen mit Tesla Powerwall



Wohnhaus in Nashville, Tennessee



(L'essentiel/Patrick McEvily)