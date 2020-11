Elon Musks Mars-​​Rakete steht kurz vor dem Erstflug

Geht es nach Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk soll die «Starship»-Rakete im Retro-Look 2024 zu einer bemannten Mars-Mission starten. Bisher haben nur kleine, unförmige Prototypen der finalen Stahlröhre kleine «Hopser» bis 150 Metern Höhe absolviert, die wie geplant wieder auf einer Landeplattform landeten. Die Wiederverwendbarkeit der teuren Raketen ist das Erfolgsgeheimnis von SpaceX, die mit ihren wiederverwendbaren Falcon-Raketen die amerikanische Weltraumindustrie im Alleingang revolutioniert haben.

Nun steht erstmals ein richtiger Starship»-Prototyp auf der Startrampe in Boca Chica, Texas und durchläuft letzte Tests, bevor die Retro-Rakete zu ihrem ersten Flug bis in 15 Kilometer Höhe starten soll. Der Clou: Das rund 50 Meter hohe «Starship» soll selbstständig umkehren und wieder in senkrecht auf sechs Landebeinen in Boca Chica landen. Aktuell durchläuft der Prototyp sogenannte «Static Fire»-Tests, bei denen die Raketentriebwerke am Boden getestet werden.

Wann der tatsächliche Flug stattfindet, ist zur Zeit noch unklar. Einen Hinweis gibt es dennoch: Der Luftraum über Boca Chica ist für den Rest der Woche, sowie die gesamte nächste Woche immer wieder gesperrt. Beobachter vermuten, dass das «Starship» in dieser Zeit zu seinem Jungfernflug starten wird, dessen Ausgang noch völlig offen ist.

Doch das «Starship» ist nur die Spitze des Eisberges, denn für eine zukünftige Mars-Mission soll die Rakete auf eine imposante Startstufe gesetzt werden, mit der das «Starship» dann ganze 120 Meter in den Himmel ragt. Damit würde es dann auch die berühmte Mondflug-Rakete Saturn V überragen. Der Größenwahn spiegelt sich im früheren Projektnamen BFR wieder, was entweder für «Big Falcon Rocket» oder – wie man Elon Musk so kennt – auch für einen englischen Kraftausdruck zwischen «Big» und «Rocket» stehen könnte.

Wenn alles funktioniert, könnten die Aufgaben des «Starships» von Mond- und Marsflügen bis hin zu Hyperschallflügen zwischen den Erd-Kontinenten reichen. Ein erster unbemannter Mond-Flug ist für 2022 geplant, ein Jahr später soll der japanische Unternehmer Yusaku Maezawa mit dem «Starship» zum Mond fliegen. Ein Jahr später ist dann der Mars angepeilt, da 2024 ein besonderes günstiges Startfenster für die Reise zum roten Planten bietet.

(dm/L'essentiel)