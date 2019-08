Polizei findet 300 Kilo Marihuana in Sarg

Auch Leichenwagen geraten hin und wieder in eine Polizeikontrolle. In diesem Fall, der sich kürzlich ereignet hat, landeten die Behörden einen Volltreffer: Die Polizei des nordkolumbianischen Departements Santander hat in Cúcuta rund 300 Kilogramm Marihuana in einem Sarg und in der Karosserie des Leichenwagens entdeckt. Der Fahrer des Autos wurde festgenommen. Die Pakete wurden konfisziert.

(L'essentiel/vro)