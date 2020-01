Mädchen (4) überlebt fünf Tage allein im Dschungel

Tagelang irrte ein vierjähriges Mädchen allein durch den Dschungel. Um zu überleben, aß es Früchte und trank Flusswasser. Nach fünf Tagen entdeckte schließlich ein Cousin Ana Vitória mitten im Urwald. Medienberichten zufolge saß die Vierjährige auf einem Baumstamm, nur zwei Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sie verschwunden war.

Wie ihre Mutter zu Mail Online sagt, konnte sie nicht mehr laufen. Zudem war sie dehydriert und wies Kratzer und Schrammen auf. Sie befindet sich zurzeit im Krankenhaus. Ihre Eltern gehen davon, dass sie sich vollständig erholen wird.

No dia 29 de dezembro, Ana Vitória brincava com a irmã de 8 anos no quintal de casa, na comunidade do Rio Maniva, uma das muitas ilhas do Pará. As duas estavam perto da mata, quando a menina se perdeu: https://t.co/ZsiQjf1vch #JN— Jornal Nacional (@jornalnacional) January 7, 2020

Das Kind war am 29. Dezember nach dem Spielen mit seiner achtjährigen Schwester in einer ländlichen Gegend in der Nähe der Stadt Macapá im Norden Brasiliens spurlos verschwunden.

Wie der lokale Feuerwehrchef Rosivaldo Andrade zu Mail Online sagte, sei es ein glücklicher Zufall, dass das Mädchen lebend gefunden worden sei. «Sie hat enorme Schwierigkeiten überstanden», so der Feuerwehrchef.

