Touristen finden alienartigen Fisch am Strand

«Wir liefen am Strand entlang und sahen diesen großen Klumpen auf dem Sand. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es sah aus wie ein Alien», so Tim Rothmann zur australischen Daily Mail. Er sei in den letzten Jahren öfters entlang des Kennett Rivers spaziert, doch ein solches Tier sei ihm noch nie begegnet.

In Wirklichkeit handelt es sich bei dem etwa zwei Meter langen und ebenso breiten Meeresbewohner um einen recht seltenen Vertreter des Mondfischs. Dieser lebt normalerweise in tropischen Gewässern und wird besonders in Asien gerne als Delikatesse angeboten. Warum er sich jedoch so weit an Land wagte, ist unklar.

Kleines Detail am Rande: Mondfische werden wegen ihrer markanten Flosse gerne auch einmal mit Haien verwechselt. Exemplare wie dieses in Australien sind dabei keine Seltenheit. Sie können sogar bis zu doppelt so groß werden.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)