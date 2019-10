Hund hört seit Rettung nicht mehr auf zu grinsen

Dieser Hunde-Senior hatte lange nichts zu lachen! Sanford war ein «gebrochener Hund», als ihn seine späteren Retter in einem überfüllten Tierheim in Dallas (Texas) bemerken, wie Geschäftsführerin der Hunderettungsstation «Dallas DogRRR», Kerry Anechiarico, im Interview mit the Dodo sagt.

Zu diesem Zeitpunkt ist der bereits 10 Jahre alte Sanford gerade eine Woche in dem Tierheim. Tierfreunde fanden ihn am Straßenrand und brachten ihn in dorthin. Der Vierbeiner wurde offenbar angefahren und konnte nicht mehr alleine gehen – sein hinteres Bein war gebrochen. Es stellte sich heraus, dass der Vierbeiner zusätzlich eine Schusswunde am Hinterbein hatte. Mehr ist über Sanfords Vergangenheit nicht bekannt.

Ab da wendet sich das Blatt für den Hunde-Senior. Eine ehrenamtliche Mitarbeiter der Hunderettungsorganisation «Dallas DogRRR» bemerkt Sanford in dem überfüllten Tierheim. Sie weiß schnell, dass er Hilfe braucht und bringt ihn in ein Tier-Krankenhaus wo Sanfords Schusswunde und sein gebrochenes Bein behandelt werden.

Grinsender Hund sucht nun neues Zuhause

Der Hunde-Senior wurde im Krankenhaus wieder ordentlich aufgepäppelt. Und siehe da: Dank «Dallas DogRRR» findet sich auch rasch eine Pflegemama für den Vierbeiner. Bis er ein Zuhause für immer findet lebt er jetzt bei Karen Velazquez.

Seit der 10-jährige Vierbeiner bei seiner Pflegemama lebt, blüht er nicht nur auf. Er grinst auch ununterbrochen, wie Velazquez mit Fotos festhält. Sanford lache einfach immer, so seine Pflegemama – beim Einkaufen, beim Autofahren, beim Spielen mit Kindern.

Sanford ist ihr 52. Pflegehund. Gemeinsam mit «Dallas DogRRR» sucht sie nun eine Familie, die ihn dauerhaft aufnehmen will. Er ist ein echter Familienhund, kommt mit andere Vierbeienr und Kindern bestens zurecht, so Velazquez, die hofft, dass der Senior auf seine letzten Jahre noch ein liebevolles Plätzchen für immer findet.

(L'essentiel)