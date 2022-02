Mörder wird 38 Jahre nach seiner Tat gefasst

Fast auf den Tag genau 38 Jahre nachdem die damals 21-jährige Mary Jane Thompson hinter einem Lagerhaus in Dallas, im US-Bundesstaat Texas, tot aufgefunden wurde, konnte die Staatsanwaltschaft von Dallas County endlich den Täter verhaften. Thompson war am 13. Februar 1984 sexuell misshandelt und ermordet worden.



Der sogenannte «Cold Case» wurde 2009 von der Polizei wieder aufgenommen, wie «Dallas Morning News» berichtet. Dies, weil die DNA-Technologie zu dieser Zeit bereits weit fortgeschritten war. Ein Abgleich in der Datenbank führte die Beamten jedoch zu keinem Treffer. Der Fall wurde wieder auf Eis gelegt. 2018 nahm ein Detective der Cold Case Unit der Polizei von Dallas die Untersuchung wieder auf. Zwei Jahre später schloss sich das FBI den Ermittlern an, in der Hoffnung, Thompsons Mörder endlich aufzuspüren.

Der Täter sitzt im Gefängnis

Die Behörden reichten schließlich das unbekannte männliche DNA-Profil zur forensisch-genetischen Genealogie-Analyse (FGG) ein – dieselbe Technologie, die die Strafverfolgungsbehörden zur Ergreifung des sogenannten «Golden State Killers» eingesetzt hatten.



«Durch FGG wurde Edward Morgan aus Dallas als der Verdächtige identifiziert», so die Staatsanwaltschaft in der Mitteilung. «Diese Woche bestätigten DNA-Tests, dass er mit dem nicht identifizierten Profil des Abstrichs übereinstimmt, der bei der Autopsie 1984 genommen wurde.» Der heute 60-jährige Morgan ist nun wegen Mordes angeklagt und befindet sich im Gefängnis.

