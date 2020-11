Madame Tussauds schmeißt Trump-​​Figur in den Müll

Die neue Inszenierung der Wachsfigur von Donald Trump bei Madame Tussauds in Berlin zeigt den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten in einer Mülltonne – zusammen mit vollen Mülltüten und Karton-Ausschnitten seiner Tweets.

Auf dem Schild auf der Mülltonne steht: «DUMP TRUMP: Make America Great Again», was so viel heißt wie «In den Müll mit Trump, damit Amerika wieder großartig sein kann». Die Figur seines Vorgängers Barack Obama blieb übrigens so stehen, wie sie war.

(L'essentiel/tha)