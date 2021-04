Sexspielzeug im Granaten-​​Stil löst Polizeieinsatz aus

Eine Joggerin hat die örtliche Polizei im bayrischen Hauzenberg am Montag mit einem Fehlalarm in Einsatzbereitschaft versetzt. An einem Waldrand entdeckte sie eine vermeintliche Handgranate. Diese war in einem durchsichtigen Plastiksack zusammen mit anderen Gegenständen verpackt. Statt um eine hochexplosive Waffe handelte es sich dabei aber um ein Sexspielzeug . Vom Vorfall berichtete die lokale Newsseite Nordbayern.

Polizisten mussten im Internet recherchieren

Die aufgeschreckte Frau alarmierte sofort die Polizei. Die Experten rückten sofort zusammen mit einem Sprengstoffkommando aus. Schnell wurde aber klar: hier hatte einfach jemand seine Sexspielzeuge weggeworfen. Neben der vermeintlichen Handgranate fanden sich nämlich auch Gleitcrème und Kondome im Plastiksack. Eine Internet-Recherche bestätigte, dass die Gummi-Handgranate als Sexspielzeug vertrieben wird.

(L'essentiel/Patrick McEvily)