Flugpassagier will Handy im Cockpit aufladen

Ein Passagier eines Linienflugs in Indien wollte sein Handy aufladen - und zwar im Cockpit. Der Mann wurde des Fluges von Mumbai nach Kolkata (früher Kalkutta) am Mittwoch verwiesen, wie die Fluggesellschaft IndiGo Airlines mitteilte. Der «widerspenstige» Passagier habe versucht, in das Cockpit einzudringen, und gesagt, er müsse sein Handy aufladen. Damit habe er die Sicherheitsvorschriften missachtet, hieß es.

Der Vorfall war noch vor Abflug der Maschine geschehen. Örtliche Medien berichteten, der Mann sei betrunken gewesen. Nach einer Vernehmung durch die Polizei in Mumbai (früher Bombay) kam er demnach wieder auf freien Fuß.

Vorfälle in Flugzeugen sind in Indien keine Seltenheit. Indische Passagiere gelten unter Flugbegleitern als schwierig. Ein möglicher Grund ist, dass viele von ihnen keine oder wenig Flugerfahrung haben und die Regeln nicht kennen. Durch das Wirtschaftswachstum wird die Mittelschicht in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land größer und es gibt immer mehr Flüge. Viele Inder haben also erst seit kurzem die Möglichkeit, zu fliegen.

(L'essentiel/dpa)