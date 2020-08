14 Kinder auf Pausenhof von Wespen gestochen

In Nordrhein-Westfalen haben es Wespen auf Kinder auf einem Pausenplatz abgesehen. 14 Schüler wurden gestochen, mehrere davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden, berichtet come-on.de. Wie Bilder zeigen, waren mehrere Polizeiautos und Krankenwagen vor Ort.

Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen in der Adolf-Reichwein-Gesamtschule in Lüdenscheid. Rund 1200 Schüler gehen dort zur Schule.

(L'essentiel/Nadine Wozny)