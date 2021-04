USA helfen bei Suche nach vermissten U-​​Boot

Die USA unterstützen Indonesien bei der Suche nach dem seit Mittwoch vor Bali vermissten Militär-U-Boot mit 53 Seeleuten an Bord. «Auf Einladung der indonesischen Regierung entsenden wir Fluggeräte, um bei der Suche nach dem vermissten U-Boot zu helfen», twitterte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag. Verteidigungsminister Lloyd Austin werde am Freitag mit seinem indonesischen Kollegen Prabowo Subianto über weitere Hilfen sprechen.

We are deeply saddened by the news of Indonesia’s lost submarine, and our thoughts are with the Indonesian sailors and their families. At the invitation of the Indonesian government, we are sending airborne assets to assist in the search for the missing submarine.