Politikerin fährt für Geburt mit Rad ins Krankenhaus

Am frühen Sonntagmorgen setzten bei Julie Anne Genter die Wehen ein. Die neuseeländische Politikerin radelte kurzum mit dem Fahrrad ins Krankenhaus, wo sie kurz darauf ein gesundes Mädchen zur Welt brachte. Auf Facebook schreibt Genter, die für die Grüne Partei im neuseeländischen Parlament sitzt, dass sie zwar nicht geplant habe, ins Krankenhaus zu radeln, es sich schlussendlich aber so ergeben habe, wie CNN schreibt.

«Wehen waren nicht so stark»

«Meine Wehen waren nicht so stark, als wir um 2 Uhr morgens aufbrachen, gewannen aber zunehmend an Intensität, als wir 10 Minuten später beim Krankenhaus eintrafen», ist im Facebook-Post der Doppelbürgerin zu lesen, die im US-Bundesstaat Minnesota geboren wurde und 2006 nach Neuseeland gezogen war.

Die spezielle Fahrt zum Krankenhaus war für Genter offenbar keine Premiere: Wie lokale Medien berichten, radelte Genter schon 2018 mit dem Fahrrad ins Krankenhaus, um ihr erstes Kind zur Welt zu bringen. Dass die Politikerin, die in der Grünen Partei die Rolle der Sprecherin für Transportprobleme innehat, auch sonst ein großer Fahrrad-Fan ist, zeigt auch ihr Facebook-Profil: In ihrer Kurzbiografie lautet die zweite Information nach «Parlamentsmitglied für die Grünen» nämlich «I love my bicycle».



