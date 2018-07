Polizei befreit entführte Mutter von Brasilien-​​Star

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die brasilianische Polizei befreite die Mutter des Fußballprofis. Die 58-Jährige sei in der Nähe von Pelotas im Süden des Landes im Kofferraum eines Autos gefunden worden, berichtete das Sportportal «GloboEsporte» am Montag. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden.

Zeugen hätten gesehen, wie Rosângela Barcellos Freda in ein Fahrzeug gezwungen worden war, sagte Vanessa Wenitt von der Militärbrigade in Pelota. Rund 50 Minuten nach der Entführung sei das Auto lokalisiert worden. Die mutmaßlichen Täter hätten die Frau in der Nähe ihres Hauses entführt. Ob geplant war, Lösegeld vom Fußballprofi zu erpressen, war zunächst nicht bekannt.

Taison äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Der 30-Jährige von Schachtar Donezk gehörte zum brasilianischen Kader für die WM. Er kam in Russland jedoch nicht zum Einsatz.

???????? A mãe do atacante Taison sofreu um sequestro nesta segunda-feira, em Pelotas (RS). Segundo informações, ela foi resgatada por volta das 17h. Os quatro sequestradores envolvidos foram presos e a mãe do atleta brasileiro passa bem. #CentralFoxBrasil pic.twitter.com/ovw8PyucfB — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) 17. Juli 2018

(L'essentiel/sda)