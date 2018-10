Elf Verletzte bei Zugunfall am Bodensee

An einem Bahnübergang in Sipplingen im Bodenseekreis ist am Montagmorgen ein Zug mit dem Auflieger eines Lastwagens zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen wurden elf Menschen leicht verletzt, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. In dem Interregioexpress befanden sich demnach rund hundert Fahrgäste. Der Zug kam nach dem Zusammenstoß etwa 220 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Stehen.

Der Interregioexpress war der Feuerwehr zufolge nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, die Bahnstrecke wurde bis auf Weiteres gesperrt. Die Einsatzkräfte waren am Morgen damit beschäftigt, die Fahrgäste auf offener Strecke über ein Podest aus dem Zug in ein benachbartes Bahnhofsgebäude zu bringen. Dort sollten die Passagiere betreut und ärztlich untersucht werden.

(L'essentiel/afp)