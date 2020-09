Kuh randaliert bei Alpabzug in Sportgeschäft

Zwischenfall bei der Alpabfahrt am Samstag in Vaduz in Liechtenstein: Begleitet von lautem Glockengebimmel stolpert eine Kuh im Sportgeschäft umher, wirft T-Shirts und einen Kleiderständer zu Boden und hinterlässt ein Chaos. Verfolgt von einem Helfer rennt die Kuh anschließend davon. Eine Helferin wirft noch einen entschuldigenden Blick zurück und sprintet dann der Kuh nach. Ungläubig starren Angestellte und Kunden des Sportgeschäfts auf das durch die Kuh verursachte Durcheinander.

Die Helferin, die im Video zu sehen ist, habe ein extrem schlechtes Gewissen gehabt, dass sie sich nur im Vorbeigehen entschuldigen konnte, heißt es von der Alpgenossenschaft Vaduz, die die Alpabfahrt organisiert und durchgeführt hat. «Wir sind aber kurz danach zum Geschäftsführer gegangen, haben uns entschuldigt und mitgeteilt, dass man allfällige Kosten übernehmen werde.» Wieso die Kuh ins Geschäft stürmte, wisse man aber nicht. «Der Alpabzug dauerte über drei Stunden und verlief sonst reibungslos – für Personen wie auch für die Tiere.»

Auf Facebook wird das Video von Hunderten kommentiert: «Schnäppchenjäger», «Shopping-Queen von Vaduz», «Hat halt das Barca-Shirt gesehen und ist durchgedreht». Ein anderer User reicht eine mögliche Erklärung für das Verhalten der Kuh nach: «Selber Schuld – sie hat die Wiese drin gesehen.»

(L'essentiel/Daniel Krähenbühl)