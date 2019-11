«Napoleon» tötet Geliebte und zerteilt sie

Sokolov und Anastasia Yeschtschenko (24) hatten die selben Interessen: Der Geschichtsprofessor und seine Studentin teilten eine Faszination für französische Geschichte und insbesondere Napoleon Bonaparte. Sokolov, ein Experte für russische Geschichte der napoleonischen Zeit, spielte sein Vorbild bei historischen Anlässen und fungierte für Filme als Berater. Angeblich ließ er sich auch privat gerne als «Sire» anreden und nannte seine Geliebte Josephine. Er war auch Mitglied der französischen Ehrenlegion.

Er und Yeschtschenko schrieben mehrere Arbeiten zusammen und wurden schließlich ein Liebespaar. Doch am Wochenende kam es zur Tragödie: Die beiden gerieten in Sokolovs Wohnung in St. Petersburg in einen Streit, der so heftig ausartete, dass der Professor eine Pistole packte und sie erschoss.

Betrunken in Fluss gestürzt

Anschließend zerteilte er den Leichnam mit einer Säge und plante, die Körperteile separat zu entsorgen. Als er am frühen Samstagmorgen einen Rucksack in der eisigen Moika, die vor seiner Wohnung durch die Stadt fließt, versenken wollte, stürzte der betrunkene Napoleon-Kenner in die Fluten und musste gerettet werden.

In seinem Rucksack fanden die Retter die an den Ellbogen abgesägten Arme von Yeschtschenko sowie eine Pistole. Die Polizei stieß bei der anschließenden Hausdurchsuchung in Sokolovs Wohnung auf die enthauptete Leiche.

Sokolov hat die Tat gestanden. Angeblich wollte er später als Napoleon verkleidet Suizid begehen.

(L'essentiel/trx)