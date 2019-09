Dieser Heiratsantrag endete tödlich

Eine romantische Idee mit tragischem Ausgang: Steven Weber aus dem US-Bundesstaat Louisiana machte bei einem Tauchgang in Tansania seiner Freundin Kenesha Antoine einen Antrag und tauchte danach nie mehr auf.

Medienberichten zufolge machte das Paar Ferien in einer schwimmenden Hütte mit Unterwasserbett, von dem aus man am Fenster vorbeischwimmende Fischschwärme beobachten kann.

Heiratsantrag auf Facebook gepostet

Antoine hatte den Heiratsantrag videotechnisch vom Unterwasser-Schlafzimmer aus festgehalten und auf Facebook gepostet. In der Aufnahme ist zu sehen, wie Weber ans Fenster heranschwimmt und einen Zettel an die Scheibe hält.

Darauf steht: «Ich kann nicht lange genug den Atem anhalten, um dir alles zu sagen, was ich an dir liebe. Aber alles, was ich an dir liebe, liebe ich jeden Tag mehr.» Dann dreht er den Zettel um: «Willst du mich heiraten?»

«Ich werde dich heiraten»

Schließlich zieht er einen Ring aus der Badehose. Im Video hört man Antoine lachen und jubeln. Man sieht noch, wie Weber Richtung Wasseroberfläche schwimmt. Danach bricht das Video ab.

Erst auf Facebook teilt Antoine mit: «Du bist nie aus diesen Tiefen aufgetaucht, also hast du nie meine Antwort gehört. Ja! Ja! Eine Million Mal ja. Ich werde dich heiraten! Wir konnten uns nie umarmen und zusammen feiern, weil der schönste Tag unseres Lebens zum schrecklichsten wurde.»

Sie fügt an: «Ich werde dich finden und dich im nächsten Leben heiraten, und im nächsten, und im nächsten, und im nächsten, und im nächsten, und im nächsten... Ich liebe dich so sehr und werde es immer tun.»

Am Freitag teilte ein Beamter des US-Außenministeriums mit, dass man «über den Tod eines US-Bürgers in Tansania informiert» sei: «Wir sprechen der Familie unser aufrichtiges Beileid aus und bieten konsularische Unterstützung an», sagte der Beamte zum «The Advocate».

