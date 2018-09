Porsche mit 338 (!!!) Sachen in Österreich erwischt

Was für eine Geschwindigkeit! Wie von Sinnen donnerte ein Porsche-Fahrer in der Nacht zum Mittwoch in Österreich über die A1! Mehrere Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei, nachdem der Mann mit über 300 km/h an ihnen vorbeigejagt war. Auf der Strecke beim Bezirk Amstetten ist seit einigen Wochen das Limit heraufgesetzt worden. Allerdings nur von Tempo 130 auf 140. Das war dem Mann offensichtlich egal, wie oe24.at berichtet

Da die Beamten dem 150.000 Euro teuren Sportwagen nicht folgen konnten, wurde eine mobile Blockade eingerichtet. Dazu bildeten mehrere Streifenwagen und zivile Autos eine fahrende Mauer, die den Porsche langsam abbremsten und schließlich zum Anhalten brachten.

Der Fahrer zeigte sich zwar einsichtig, berichtete aber auch stolz über seine «Fahrleistung». So sei er mit bis zu 338 Sachen unterwegs gewesen. Sein durchschnittliches Tempo seit dem Start lag demnach bei 280 km/h. Seinen Führerschein kann er trotzdem nicht verlieren - er hat nämlich gar keinen. Dafür kassiert er eine ordentliche Geldstrafe. Diese wird mindestens 1000 Euro betragen.

(L'essentiel)