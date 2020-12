Kinder benutzten Hundewelpen als Fußball

«Manchmal können wir kaum glauben, welche Meldungen bei uns eingehen», schreibt die Tierschutzorganisation Arche90 e.V. auf ihrer Homepage. Die Mitarbeiter der Tierschutzorganisation wurden kürzlich von einer Anwohnerin verständigt, weil Kinder in ihrer Straße einen Welpen als Fußball benutzten.

Die Tierfreunde zögerten keine Sekunde und fuhren umgehend zur Wohnung der verantwortlichen Familie. Als die Mutter der Kinder die Tür öffnete, konnte man im Hintergrund sehen, «wie die Kinder den Welpen gerade an den Hinterbeinen durch die Wohnung schleiften».

Veränderte Wirbelsäule wegen den Tritten

Die Tierschutzorganisation sprach daraufhin mit der Mutter über die Misshandlungen an dem Vierbeiner. Schließlich übergab die Frau den Welpen namens «Sweety» an die Mitarbeiter, die sofort zum Tierarzt fuhren. «Röntgenbilder wiesen auf Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule hin, vermutlich verursacht durch die Tritte der Kinder», berichtet die Tierschutzorganisation weiter. Zudem wurde ein Beckenschiefstand entdeckt.

Das war noch nicht alles. «Mir fiel auf, dass Sweety einen extrem aufgeblähten Bauch hatte», so Gabi Bayer, die den Welpen aufgenommen hat. Vorsichtshalber verabreichte sie dem Jungtier eine Wurmkur. Wenig später versuchte der Welpe Kot abzusetzen. Das gelang aber nicht. «Der Welpe war so stark von Würmern befallen, dass ich sie ihm aus dem After ziehen musste», erzählt Gabi Bayer gegenüber der Tierschutzorganisation Arche90 e.V.

Welpe wog nur knapp zwei Kilo

Die neue Besitzerin war über den starken Befall erschrocken. «Das Bild spricht für sich», so die Tierschützerin. Der Welpe wog zu diesem Zeitpunkt nur knapp zwei Kilo. «Mir ist wichtig, dass jedem Hundehalter bewusst ist, wie wichtig Wurmkuren sind», betont Gabi Bayer. Im schlimmsten Fall kann ein Befall sogar tödlich für das Tier enden.

«Sweety» sei nun auf dem Weg der Besserung. Dabei steht im Rüde «Stoffel» zur Seite. «Die beiden sind ein Herz und eine Seele», wird Bayer in dem Bericht zitiert. «Sweety» wird auch nach seiner Genesung weiterhin bei Frau Bayer bleiben und mit seinem neuen Freund kuscheln können.

(L'essentiel/her)