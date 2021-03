Europol fahndet mit Stimmprobe nach Mörder

Portugal startete im Februar eine weltweite Öffentlichkeitsfahndung nach dem verurteilten Mörder und Schwerverbrecher Norman Volker Franz. Seither fahnden Interpol und Europol nach ihm. Nun sind 16 Hinweise zu seiner Person eingegangen, wie «Bild» unter Berufung auf das Landeskriminalamt NRW in Düsseldorf berichtet. Franz habe eine auffällig hohe Stimme. Du kannst sie in dieser Audio-Datei hören:

Franz gehört zu den meistgesuchten und gefährlichsten Verbrechern Europas. Er wurde 1996 wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ein Jahr darauf gelang ihm die Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Hagen. Vor über 20 Jahren brach er aus einem Gefängnis in Lissabon aus und landete als erster Mensch aus Nordrhein-Westfalen auf der Europol-Website «Europe’s Most Wanted».

Der verurteilte Mörder warf 1995 in Dortmund eine Handgranate in ein Auto und tötete zwei Menschen. Hintergrund war laut Bild ein Kampf rivalisierender Verbrecherbanden. 1997 soll er in Weimar und in Halle Raubüberfälle verübt und dabei drei Geldboten erschossen haben. 1998 fasste ihn die Polizei in Portugal.

Laut Europol ist Franz 51 Jahre alt. Er spreche Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Aktuelle Fotos gibt es von ihm nicht. Wer Hinweise hat, die helfen, ihn zu fassen, erhält eine Belohnung von bis zu 25.000 Euro.

(L'essentiel/Marcel Urech)