Polizist hat nur Augen für Handy und baut Unfall

Das Smartphone während der Fahrt zu bedienen, ist nicht ohne Grund in vielen Ländern verboten. Immer wieder kommt es auf den Straßen zu schweren Unfällen, weil der Autofahrer das Handy in der Hand hatte. Auch ein Polizist im US-Bundesstaat Oklahoma hatte am Steuer nur Augen für sein Smartphone und musste dafür viel Lehrgeld zahlen.

Die örtliche Polizei veröffentlichte ein Video, auf dem der Beamte die ganze Zeit auf seinem Handy tippte. Offenbar verschickte er gerade eine wichtige Nachricht, die einfach nicht warten konnte.

Unfall wäre vermeidbar gewesen

Die Schuld an dem Unfall hat zwar der Fahrer des SUV, der überraschend den Mittelstreifen überquerte und gegen das Polizeiauto krachte. Allerdings hätte sich der Zusammenstoß vermutlich vermeiden lassen, hätte der Beamte schneller reagiert und eine Vollbremsung eingeleitet.

Der Polizist hatte bei dem Crash großes Glück und zog sich nur leichte Verletzungen am Kiefer und Ellbogen zu. Der SUV-Fahrer blieb unverletzt.

