Halbnackter Teenager steckt im Schornstein fest

Eine Silvesterfeier in der Gemeinde Südharz (Deutschland) ist für einen 18-Jährigen wohl etwas aus dem Ruder gelaufen. Am Neujahrsmorgen wurden die Rettungskräfte zu einem äußerst kuriosen Einsatz gerufen.

Ein junger nur leicht bekleideter Mann steckte über mehrere Stunden in einem Schornstein eines Ferienhauses in 15 Metern Höhe fest. Wie die Polizei mitteilte, habe der Oberkörper des 18-Jährigen herausgeschaut. Als Passanten den Mann entdeckten, befand er sich bereits drei Stunden in dieser misslichen Lage.

Eiskalte Silvesternacht

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks konnten ihn befreien und brachten den stark unterkühlten Mann in ein Krankenhaus. In der Silvesternacht war es Minus vier Grad kalt.

«So etwas erlebt man nicht alle Tage», erklärte Robert Dulz von der Feuerwehr. In dem Ferienhaus fand eine Silvesterfeier statt. Irgendwann habe der Junge laut Polizei die Feier verlassen. Die Gäste machten sich auf die Suche nach ihm und hörten seine Hilfeschreie aus dem Kamin. Wie genau der 18-Jährige in diese Lage geriet, blieb zunächst unklar.

(L'essentiel)