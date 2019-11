Uli Mack, der neue Besitzer des VW Käfers aus dem Jahr 1951, muss selbst zugeben: «Es ist eine dieser Geschichten, die man in einer Kneipe hört und kaum ein Wort davon glaubt.»

Doch der Reihe nach. Auf den Oldtimer aufmerksam wurde der Schweizer Unternehmer bei einem ebenfalls Oldtimer-begeisterten Bekannten, berichtet eine Schweizer Lokalzeitung. Mack sah das Bild des VW Käfers an dessen Wand. Sofort begeisterte er sich für das Auto im Wald.

Gegenüber L'essentiel sagt er: «Das war ein besonders spannender Fund. Es ist nicht so, dass ich die Autos suche – die Autos finden mich.» Denn es blieb nicht beim Blick auf das Bild. Ein Kollege des Bekannten gab an, er wisse, wo das Auto ungefähr sei. Er habe in einer Kneipe von einem Auto-Schrotthaufen im Wald gehört.

Mission Auto und Besitzer finden

Bereits am nächsten Tag hätten sie sich auf den Weg in den Wald gemacht, sagt Mack. Der Weg zum Autowrack sei nicht einfach gewesen. Es wurde enger und enger und der Weg immer schwieriger. Doch schließlich fanden sie den Käfer – unter Blättern begraben und halb im Boden versunken. Für den Oldtimer-Liebhaber war klar: «Den will ich haben.»

Der nächste Schritt sei gewesen, den Waldbesitzer und den Eigentümer des Autos ausfindig zu machen. Mack aß dann mit seinen Bekannten in einem Berggasthaus zu Mittag. Und wieder schlug der Zufall zu. Ein 91-jähriger Mann im Saal stellte sich als einer der Eigentümer des Oldtimers heraus.

Bildstrecke: VW-Käfer nach 55 Jahren aus Wald geborgen

Er und sein Bruder hätten den VW Käfer 1951 gekauft. 13 Jahre später sei aus einer Bierlaune heraus eine Idee entstanden: Die beiden Brüder wollten schauen, wie weit hoch es der Wagen im Wald schafft. Dabei sei er stecken geblieben. Die beiden Männer ließen das Auto vor 55 Jahren stehen, weil es nicht mehr weiter fuhr. So schildert Mack die Erzählungen des 91-Jährigen.

Mission Bergung

Jetzt steht das Auto in der Halle 7 der Mack Halle. Der Besitzer erzählt: «Ich musste zuerst ein Unternehmen finden, das es mit einem Lastwagen bis zum Auto schaffte.» Geborgen wurde es dieses Jahr über steile Straßen. Der Chef des beauftragten Transportunternehmens sagte, er mache das selbst: Er wolle nicht, dass einer seiner Mitarbeiter dieser Gefahr ausgesetzt ist.

Die Fahrt bis zum VW Käfer sei abenteuerlich gewesen, zum Teil sei man sehr knapp am Abgrund entlang gefahren, berichtet Mack. Durch den Wald musste der Fahrer sein Gefährt sogar rund vier Kilometer rückwärts lenken.

Mission Restaurierung?

Der Käfer aus dem Jahr 1951 ist am neuen Ort in seinem langjährigen Umfeld: Bei dem Transport nahmen Mack und seine Kollegen Blätter aus dem Wald mit. Diese schmücken nun das Auto in der Halle. Ob der Oldtimer-Liebhaber das Auto restaurieren will, weiß er noch nicht. Er meint dazu: «Viele alte Autos sind heutzutage überrestauriert. Es ist doch schön, mal wieder so ein Auto wie diesen außergewöhnlichen VW Käfer zu sehen.» Die Leute hätten jedenfalls Freude daran. Deswegen mache er vorläufig nichts am Auto.

Wenn Mack zurückdenkt, wie er auf den Oldtimer stieß und durch wie viele Zufälle er das Auto in seine Ausstellung bekam, sagt er: «Solche Geschichten schreibt nur das wahre Leben.»

(L'essentiel/mig)