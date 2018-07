Dutzende Touristen nach Schiffsunglück vermisst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach einem Schiffsunglück vor der thailändischen Ferieninsel Phuket werden dutzende Menschen vermisst. Die örtlichen Rettungsdienste teilten am Donnerstagabend mit, das für Tauchausflüge genutzte Boot sei bei rauer See mit 90 Menschen an Bord gekentert.

Die Hälfte der Bootsinsassen sei gerettet worden, der Rettungseinsatz dauere an, erklärte der Rettungsdienst von Phuket.

Phuket ist für ausländische Touristen ein beliebtes Reiseziel. In Thailand gibt es häufig tödliche Unfälle mit Schiffen, Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Sicherheitsstandards sind niedrig.

นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เพิ่มเติมเหตุเรือล่ม บริเวณเกาะเฮ รอบแรกช่วยเหลือขึ้นมาได้ 48 คนรอบสอง 42คน เหลืออีก 7คน อยู่ระหว่างค้นหา ส่วนผู้ประสบภัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ,ชาวไต้หวัน และชาวรัสเซีย /ท้องที่ สภ.ฉลอง pic.twitter.com/3n3h94c3zG— สวพ.FM91 (@fm91trafficpro) 5. Juli 2018

(L'essentiel/kko/afp)