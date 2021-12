Anonyme Spende liegt monatelang in Karton herum

Als Vinod Menon, Physikprofessor am City College of New York in Harlem, in diesem Semester wieder persönlich vor Ort unterrichtete, sah er einen Stapel Büropost durch und fand eine Schachtel von der Größe eines Toasters. Der Karton war so schwer, dass die Person, welche ihn bei der Post aufgegeben hatte, 90 Dollar Porto dafür bezahlen musste.

Adressiert war die Schachtel an den «Vorsitzenden des Fachbereichs Physik», also an den Professor selbst. Abgestempelt wurde das Paket am 10. November 2020. Es hatte also mehr als neun Monate lang in der Poststelle des Campus und dann im Physikbüro gelegen, wie die «New York Times» berichtete.

Spende für bedürftige Physik- und Mathematikstudenten

Vinod Menon dachte sich, dass es eventuell ein Dankeschön eines ehemaligen Studenten sein könnte. Doch dem war nicht so. Die Schachtel war voll mit 50- und 100-Dollar-Scheinen, die schön gebündelt waren. Der Gesamtbetrag: satte 180.000 US-Dollar. In einem beigefügten Brief an Dr. Menon wurde erklärt, dass es sich bei dem Geld um eine Spende handelte, mit der bedürftige Physik- und Mathematikstudenten am City College unterstützt werden sollten. Die Jahresgebühr am College kostet rund 7500 Dollar.

Der Professor sagte gegenüber der «New York Times»: «Es war ein richtiger Schock. ich kenne viele Akademiker und habe noch nie von so etwas gehört. Ich wusste nicht, ob die Hochschule Bargeld akzeptiert, also ob wir es behalten dürfen.»

Die große Spende war ein Dankeschön an das City College

In dem beigelegten Brief wird die anonyme Spende wie folgt beschrieben: «In der Annahme, dass Sie ein wenig neugierig sind, warum ich das tue, ist der Grund ganz einfach. Vor langer Zeit durfte ich die exzellente Bildungsmöglichkeit am College nutzen und einen Bachelor- sowie Master-Abschluss in Physik am City College erwerben.» Dies habe dazu geführt, dass die Person eine lange, produktive und sich immens lohnende wissenschaftliche Karriere gehabt habe.

Da die Coronavirus-Pandemie die Postzustellung auf dem Campus lahmlegte, lag die unauffällige Schachtel wahrscheinlich monatelang in der Hauptpoststelle des Colleges wie ein «normales, alltägliches Paket» und wurde schließlich mit anderen angesammelten Paketen in Dr. Menons Büro gebracht, wahrscheinlich im März, sagte Robin Cruz, die die Poststelle leitet.

Handelt es sich um Schwarzgeld?

Das Geld wurde «wie Beweismaterial» behandelt und in einem Tresor im Büro für öffentliche Sicherheit aufbewahrt. Dessen Beamte setzten sich mit den Bundesbehörden in Verbindung, «um herauszufinden, ob es sich möglicherweise um Erlöse aus kriminellen Aktivitäten handelt», wie ein Mitarbeiter des Colleges sagte.

Anhand von Informationen über die Bänder, in denen das Geld gebündelt war, stellten die Bundesbeamten fest, dass es in den letzten Jahren von mehreren Banken in Maryland abgehoben worden war und nicht mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stand, so der Polizeichef.

Der Professor sagte gegenüber der «New York Times», dass das Geld großen Einfluss auf den Fachbereich der Physik haben würde. Mit der Spende könne über ein Jahrzehnt lang jedes Jahr zwei Vollstipendien finanziert werden.

