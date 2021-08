Zehn Migranten sterben bei Unfall mit Schleuser-​​Auto

Bei einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Texas sind Medienberichten zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Ein Lieferwagen mit 30 Menschen an Bord, bei denen es sich nach Ansicht der Behörden um Migranten handele, sei in der Nähe der Stadt Falfurrias verunglückt, berichteten am Mittwoch mehrere US-Medien. Nach Angaben des Lokalsenders Valley Central prallte der Lieferwagen am Nachmittag unweit der Grenze zu Mexiko gegen einen Pfosten.

Die Verwendung von überladenen Fahrzeugen ist typisch für Schleuser im Grenzgebiet. Die Zahl der in den USA ankommenden Migranten war während der Corona-Pandemie stark zurückgegangen, bevor sie nach dem Amtsantritt des demokratischen Präsidenten Joe Biden wieder deutlich anstieg. Die Republikaner werfen ihm die Lockerung der drakonischen Migrationspolitik seines republikanischen Vorgängers Donald Trump vor.

(L'essentiel/AFP/chk)