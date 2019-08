Schlag gegen Autoschieber-​​Bande

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei Hunderten von Autoaufbrüchen soll eine Bande von litauischen Dieben mindestens 1,35 Millionen Euro erbeutet und mehrere Millionen Euro Schaden verursacht haben. Ihre Spur führt durch Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Belgien, wie die Staatsanwaltschaften Heilbronn und Mosbach am Donnerstag mitteilten. Seit Dezember 2017 seien 13 Verdächtige festgenommen und viele von ihnen schon verurteilt worden.

Vorliebe für BMW

Andere Verfahren liefen noch. Die Männer – sie stammten alle aus derselben litauischen Stadt – hätten es vor allem auf Navigationsgeräte und Lenkräder abgesehen und eine besondere Vorliebe für die Marke BMW gehabt. «Die Scheibe hinten ist klein und macht weniger Lärm beim Aufbruch», erklärt BMW-Pressesprecher Dieter Frankensteiner auf Anfrage. Außerdem sei die Oberflächenspannung geringer als zum Beispiel an der Fahrertür.

Allein in der Region Heilbronn seien in der zweiten Jahreshälfte 2017 mehr als 100 Aufbrüche registriert worden. «Manchmal wurden in einer Nacht zehn bis zwölf Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen», teilten die Staatsanwaltschaften mit.

Nachts Autos geknackt, tagsüber in Geschäften geklaut

Die ersten mutmaßlichen Autoknacker waren ins Visier der Polizei gerückt, als sie unter falschem Namen eine Ferienwohnung im Kreis Rottweil (Baden-Württemberg) anmieteten. Nach langen Ermittlungen wurden im Dezember 2017 acht Litauer festgenommen. Sie sollen nachts rund 100 Autos aufgebrochen haben, tagsüber begingen sie Ladendiebstähle. Komplizen von ihnen brachen im April des vergangenen Jahres unter anderem mehr als 20 BMWs auf, die auf einem Zug im Mannheimer Bahnhof standen.

Autos werden zunehmend komplett geklaut

Immer wieder sorgen organisierte Autoknacker-Banden wie diese für Schlagzeilen. Während Autos allerdings zunehmend komplett geklaut werden, sinkt die Zahl der Aufbrüche stark. Laut Landeskriminalamt Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr 1785 Fälle registriert – das sind 25 Prozent weniger als im Jahr zuvor. «Es wird anscheinend häufiger nicht nur ein Teil gestohlen, sondern gleich der ganze Wagen geklaut und zerlegt», sagt Kfz-Händler Dietmar Clysters vom Landesverband des Kraftfahrzeuggewerbes.

Litauen ist Hotspot für illegale Geschäfte

Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ist Litauen ein führender illegaler Absatzmarkt in Osteuropa. Außerdem ist es ebenso wie Polen als Transitland bekannt. «Über diese Staaten verlaufen auch die Hauptverschieberouten entwendeter Kraftfahrzeuge in Richtung Zentralasien», heißt es beim BKA.

Bis nach Afrika geschmuggelt

In Deutschland gestohlene Autos oder Autoteile würden meistens ins Ausland geschmuggelt, die Wagen dort zerlegt. «Insbesondere in afrikanischen und osteuropäischen Staaten besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage nach günstigen Kfz-Ersatzteilen», heißt es im Bundeslagebild Kfz-Kriminalität des BKA. «Diese kann durch die Entnahme von Ersatzteilen aus entwendeten Kfz gedeckt werden.» Verkauft würden Teile wie Airbags oder Navis, aber auch größere Komponenten wie Motoren, Getriebe und Karosserieteile «über gängige Internetportale».

Geringe Strafen für die Täter

Die Motivation zum Beutezug? Laut BKA lohnt sich vor allem das geringe Risiko. «Beim Diebstahl von Kfz-Teilen handelt es sich um ein Massendelikt, bei dem hohe kriminelle Erträge einer in der Regel geringen Straferwartung gegenüberstehen», teilt das BKA mit. Autobesitzern machen die Ermittler wenig Hoffnung: Das Phänomen werde «ein attraktives Betätigungsfeld für Straftäter bleiben».

