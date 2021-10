«Gehen davon aus, dass Cleo aus dem Zelt geholt wurde»

«Die heutige Erklärung ist eine Aufforderung an das ganze Land, dass alle nach Cleo Ausschau halten sollen.» An Tag sechs des Verschwindens der vierjährigen Cleo Smith aus dem Familienzelt eines Campingplatzes in Westaustralien haben die Behörden eine Belohnung von einer Million Dollar ausgesetzt – und damit die schlimmsten Befürchtungen bestätigt, nämlich dass das Kind verschleppt wurde.

«Angesichts der Informationen, die wir am Tatort fanden und angesichts des Umstandes, dass die breitangelegte Suche nach ihr tagelang ergebnislos geblieben ist, lässt uns davon ausgehen, dass Cleo aus dem Zelt geholt wurde», sagte Kriminalkommissar Rod Wilde zu australischen Medien. «Wir hoffen, dass wir Cleo lebend auffinden. Aber wir haben die allergrößte Sorge um ihre Sicherheit.»

Das Mädchen war am Wochenende auf einem Campingplatz in Westaustralien aus dem Familienzelt verschwunden, auch der Schlafsack des Kindes fehlte.

Erkenntnisse der Forensik hatten ergeben, dass der Reißverschluss des Zeltes geöffnet worden war – aber auf einer Höhe, die das Kind nicht hätte erreichen können.«Es ist die Position des Reissverschlusses am Zelteingang, die uns Bauchweh macht», sagte Ermittler Jon Munday laut dem britischen «Guardian».

Mehr in Kürze.

(L'essentiel/gux)