Ein Herz aus Schafen für die verstorbene Tante

Ein Schafzüchter aus dem australischen Bundesstaat New South Wales hat ein besonderes Video dem Andenken seiner Tante gewidmet: Hunderte Schafe bilden auf einem Feld ein Herz. Die Aufnahme, mit einer Drohne aus der Höhe gefilmt, rührt das Netz.

Ben Jackson aus der Ortschaft Guyra konnte wegen der Covid-Einschränkungen nicht nach Brisbane reisen, um seine Tante in ihren letzten Lebensmomenten zu begleiten. Die Frau war zu Beginn der Pandemie an Krebs erkrankt, vor wenigen Tagen starb sie. «In diesen Zeiten der Trauer fühlst du dich wirklich hilflos, du weißt nicht, was du tun und sagen sollst», erklärt der Landwirt zur britischen Zeitung «The Guardian».

Tante Deb hätte das Video geliebt

Die Idee für das Herzvideo sei ihm eingefallen, als er seinen Schafen zusätzlich Futter gab. Viele Tiere sind derzeit schwanger und brauchen «ein bisschen zusätzliche Pflege». Doch das Projekt klappte nicht auf Anhieb: Jackson brauchte «drei oder vier Versuche», bis ihm die Herzform gelang.

«Das erste Mal, als ich es ausprobierte, sah es aus wie ein blödes Emoji», sagt er. Obwohl seine Tante Deb «einen guten Sinn für Humor hatte, war es nicht genau das, was ich wollte», sagte der Bauer. Trotz allem schaffte er es schließlich, sein Video für die Bestattung seiner Tante rechtzeitig fertigzustellen. Es wurde an der Trauerzeremonie gespielt. «Es war sehr schön, das Video als Teil eines Abschieds zu haben. Es war sicherlich etwas, das meine Tante geliebt und absolut geschätzt hätte», meint Jackson.

Die Region bekommt die hohen Corona-Zahlen nicht unter Kontrolle

Das Herzvideo ist allerdings nicht Jacksons erster Versuch, «Schafkunst» zu machen. Während einer Dürre hatte er schon mal seine Tiere täglich von der Ladefläche seines Traktors füttern müssen. Dabei hatte er gemerkt, dass er Formen in die Landschaft zeichnen konnte, um die sich die Tiere sammeln würden. So zeichnete er etwa Logos und andere Figuren.

Der Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney bekommt trotz eines seit acht Wochen geltenden Lockdowns seine schwere Corona-Welle nicht unter Kontrolle. Am Mittwoch verzeichneten die Behörden innerhalb von 24 Stunden 919 Neuinfektionen – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die örtliche Regierung hatte den strikten Lockdown in weiten Teilen der Region zuletzt bis mindestens Ende September verlängert. Die Menschen dürfen nur in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

(L'essentiel/Karin Leuthold)