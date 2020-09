Frau greift Tiger für Selfie an Hoden – löst Shitstorm aus

Eine junge Frau namens Waraschaya Akkarachaiyapas hat auf Social Media für einen Shitstorm gesorgt. Sie hatte einem Tiger in einem Zoo in Thailand an die Hoden gegriffen. Der Vorfall ereignete sich im «Tiger Kingdom Zoo» in Chiang Mai im Norden Thailands. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Die Frau posierte mit dem Tiger für ein Selfie. Warum sie ihm dafür an die Hoden griff, ist unklar. Die Bilder sorgten für einen Shitstorm auf Social Media. «Du hast den Tiger erniedrigt» kritisierten etwa Einheimische die Frau.

«Das ist so unverschämt. Der Tiger hat dir nicht erlaubt, seine Genitalien zu berühren», schrieb eine Userin. Ein anderer gab zu bedenken: «Das ist gefährlich. Wenn der Tiger wütend reagiert hätte, er hätte dich angreifen können.»

«Sicherstellen, dass das nicht mehr geschieht»

Schließlich schaltete sich auch noch der Zoo-Direktor ein. Das Personal sei geschult darauf, sich sowohl um die Gäste als auch um die Tiger zu kümmern. Gerade Selfies würden strengstens überwacht. «Wir erlauben es unseren Besuchern nicht, die Tiger an den Hoden zu greifen.»

So lange Spezialisten anwesend seien, dürfe man die Tiere grundsätzlich berühren. Aber: «Wir werden sicherstellen, dass von heute an nie mehr jemand einen Tiger an den Hoden packt.» Die junge Frau verteidigte sich. Sie sei eine ausgesprochene Tierliebhaberin, schrieb sie auf Facebook.

(L'essentiel/Reto Heimann)