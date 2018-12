Mutter schneidet Stalker die Genitalien ab

Weil sie ihr Nachbar bereits mehrfach an öffentlichen Orten sexuell belästigt hatte – in Indien hat dieses Unart sogar einen eigenen Namen: «Eve Teasing», zu deutsch etwa «Eva necken» – beschloss die Inderin offenbar, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.

Zusammen mit zwei Komplizen lockte die 47-Jährige den Mann in ein einsames Industriegebiet, wie die Polizei laut Times of India am Donnerstag bekanntgab. Dort soll sie ihm die Genitalien abgetrennt haben.

Ehe in Gefahr

Zumindest bewies die Frau noch einen Funken Anstand – sofern man bei so einer Tat noch davon sprechen kann – und kutschierte ihr 17 Jahre jüngeres Opfer noch selbst ins Krankenhaus, um dessen Leben zu retten. Der Mann befindet sich nach einer Notoperation mittlerweile in stabilem Zustand, wie die Polizei mitteilt.

Die abgetrennten Geschlechtsteile sowie die Tatwaffe konnten von den Ermittlern sichergestellt werden. Die Frau sowie ihre Helfer befinden sich in Polizeigewahrsam. Sie zeigen sich geständig die Bluttat geplant und ausgeführt zu haben. Ihrer Aussage zufolge, soll sie der Nachbar wiederholt massiv bedrängt haben, was in Folge auch ihre Ehe in Gefahr brachte.

(L'essentiel/red)