Berüchtigter «Hollywood Ripper» zum Tode verurteilt

Wegen der Ermordung von zwei Frauen und der versuchten Tötung einer dritten ist der «Hollywood Ripper» in Kalifornien zum Tode verurteilt worden. Angehörige der Opfer weinten im Gerichtssaal, als Richter Larry Fidler in Los Angeles das Urteil über den 45-jährigen Angeklagten sprach. Wo auch immer er hingegangen sei, seien ihm «Tod und Zerstörung gefolgt», sagte Fidler über den Beschuldigten. Der Fall erfuhr zusätzliche Aufmerksamkeit, weil eines der Opfer am selben Abend mit dem Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher ausgehen wollte, der im Prozess auch aussagte.

Ein Geschworenengericht hatte den Angeklagten schon vor zwei Jahren schuldig gesprochen und die Todesstrafe empfohlen. Die Verkündung des Strafmaßes zog sich jedoch wegen Verfahrensfragen und der Corona-Pandemie hin. Der Angeklagte drang nach Überzeugung des Gerichts 2001 in das Haus der 22-jährigen Design-Studentin Ashley Ellerin in Hollywood ein. Kutcher sagte vor Gericht aus, er sei verspätet bei ihr angekommen, um sie abzuholen, und sie habe die Tür nicht geöffnet. Durch ein Fenster habe er Flecken gesehen, die er für verschütteten Wein gehalten habe. Tatsächlich war es das Blut der jungen Frau. Sie wurde mit 47 Stichwunden aufgefunden. Ihr Kopf war beinahe abgetrennt, einer der Messerstiche hatte ihren Schädelknochen durchbohrt.

Der Angeklagte wurde außerdem des Mordes an der 32-jährigen Maria Bruno, einer Mutter von vier Kindern, schuldig gesprochen. Sie wurde 2005 tot in ihrem Haus aufgefunden. Ihr Körper war schwer verstümmelt worden. Außerdem versuchte Gargiulo 2008 eine weitere Frau in ihrer Wohnung in Santa Monica zu töten. Michelle Murphy wehrte sich allerdings heftig und schlug ihn damit in die Flucht. Die Blutspur, die Gargiulo hinterließ, führte schließlich zu seiner Verhaftung. Auch Murphy sagte vor Gericht gegen ihn aus.

Schon als 17-Jähriger gemordet

Gargiulo arbeitete als Handwerker, Türsteher und Gelegenheitsschauspieler. Die Medien gaben ihm Namen wie «Chiller Killer» und «Hollywood Ripper», die Staatsanwaltschaft bezeichnete ihn als «The Boy Next Door Killer», weil er in der Nähe seiner Opfer wohnte, die er verfolgte und dann in ihren Wohnungen angriff. Bereits 1993 soll er als 17-Jähriger in Illinois seine Nachbarin Tricia Pacaccio (18) erstochen haben. Dafür soll er auch dort noch vor Gericht gestellt werden.

Es ist unwahrscheinlich, dass Gargiulo in naher Zukunft hingerichtet wird. Kalifornien hat seit 2006 keine Todesstrafe vollstreckt und 2019 hat Gouverneur Gavin Newsom Hinrichtungen gestoppt, solange er im Amt ist. Aber die Gerichte gehen davon aus, dass der Vollzug der Todesstrafe eines Tages wieder aufgenommen werden könnte.

Gargiulo war bereits im Oktober 2019 in den beiden Mordfällen von einer Jury schuldig gesprochen worden. Die Verkündung seines Strafmaßes wurde dann durch prozedurale Angelegenheiten sowie die Corona-Pandemie stark verzögert. Kurz vor der Verkündung seiner Todesstrafe beteuerte Gargiulo am Freitag vor Gericht erneut seine Unschuld.



(L'essentiel/AP/trx)