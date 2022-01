Im Gerichts-​​Stream liefen Porno und Volksmusik

Das riesige Interesse an der Übertragung der Anhörung von Novak Djokovic hat für allerlei technische Probleme gesorgt. Offenbar machten sich auch Trolle die gewaltige Aufmerksamkeit zunutze: Nachdem der Stream erst 45 Minuten nach dem geplanten Beginn starten konnte, flimmerten plötzlich Bilder aus einem Porno über die Bildschirme, wie der Journalist Zac Crellin twitterte. «Jemand hat die Übertragung des Gerichts übernommen und zeigt nun Porno», schrieb er. Rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten zuvor auf den Beginn der Anhörung gewartet, die vom Gericht öffentlich geteilt wurde.

someone has taken over the court's microsoft teams broadcast for the novak djokovic hearing and is displaying porn pic.twitter.com/v9ZP5WtzU3

Der Stream, den das Gericht über einen Link via Microsoft Team mit rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauern für die Öffentlichkeit weiter teilte, war offenbar einfach zu missbrauchen. Schließlich wurde ein neuer Link bekanntgegeben. Über den ersten hatten offenbar Trolle auch «Folk-Musik und Memes» verbreitet.

Auf dem Youtube-Link, der danach für die Übertragung angegeben worden war, war zudem zu sehen, wie ein Gerichtsdiener rund eine halbe Stunde lang mit dem System rangelte und Bildschirme herumschob, wie Channelnews berichtet. Allerdings hatte er so viele Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen, dass die beteiligten Server unter der Datenlast zusammenbrachen.

Die Übertragung wurde unter anderem auch von einem gewissen «Peter» gestört, der zu hören war, wie er «Wir sind drin!» rief. Laut Pedestrian TV rief Richter Anthony Kelly die Teilnehmer der Team-Sitzung auf, ihre Mikrofone nicht zu aktivieren.

Meanwhile, someone hacked the Djokovic court case live video feed to show porn Can this get any worse? Let's hope it was a porn classic ...https://t.co/gkrBQWsU0N pic.twitter.com/QZ04Hho9nh