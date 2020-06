Kind entführt und sexuell missbraucht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand spielte der Junge am 29. Mai draußen, als der mutmaßliche Täter ihn gegen 21.15 Uhr dazu nötigte, in einen Pkw einzusteigen und mitzufahren. In der Folge kam es zum sexuellen Missbrauch. Das Opfer wurde nach kurzer Zeit in der Nähe des Entführungsortes wieder freigelassen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte die Polizei wenige Stunden später einen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Es handelt sich um einen 25-jährigen Deutschen.

Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl durch das Amtsgericht Freiburg erlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

