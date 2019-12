«Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig»

Seit September kämpft die Feuerwehr in Australien gegen die Buschfeuer. Bisher starben mindestens zehn Menschen, über 1000 Häuser wurden zerstört. In einigen Gemeinden wütete das Feuer besonders schlimm, so auch in Balmoral im Südwesten von Sydney.

Gladys Berejiklian, Premierministerin von New South Wales, hat den Ort besucht. Es sei «nicht mehr viel übrig» vom 400-Seelen-Ort, wird sie von BBC zitiert. Die Situation sei «katastrophal». Der Ort war innerhalb von Tagen zweimal vom Feuer heimgesucht worden.

Leute wollen zurück, um zu sehen, was noch übrig bleibt

Derzeit dürfen die Bewohner noch nicht zurück ins Dorf. Wie viele Häuser zerstört wurden, ist noch unklar. Tote gab es in dem Ort glücklicherweise nicht, einige Feuerwehrmänner wurden jedoch beim Kampf gegen die Flammen verletzt.

«Wir wollen, dass die Leute zurück auf ihr Land können, sobald es geht», sagt Berejiklian. «Aber es muss sicher sein. Auch wenn Leute ihr Zuhause verloren haben, wollen sie zurückkehren, um zu sehen, was übrig geblieben ist und ob es etwas gibt, dass sie noch retten können.»

It was a privilege to talk to residents from the Balmoral and Buxton areas today. Some have lost everything, some have received news their properties have been saved, & others are still waiting to find out.Their common message was deep gratitude for our amazing firefighters. pic.twitter.com/DzvXQQh6fU— Gladys Berejiklian (@GladysB) December 22, 2019

Seit dem außergewöhnlich frühen Beginn der diesjährigen Buschbrand-Saison im September brannten bereits mindestens drei Millionen Hektar Land nieder - das entspricht in etwa zwei Dritteln der Fläche der Schweiz.

