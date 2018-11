Tragische Liebe, Kriege und ein Fluch

Die winzige Insel ist nicht viel größer als die Ruine selbst. Dazu gehört ein fast kreisförmiger Garten. Rundherum erstreckt sich tiefblaues Wasser. Die verfallenen Mauern hinter einigen Bäumen sind schon von weitem sichtbar – auch bei schlechtem Wetter. Die Insel, die früher The Rock hieß, heißt heute der Einfachheit halber Castle Island.

McDermott's Castle bietet Stoff für mehrere Romane und Drehbücher

Einer der Legenden nach war das Schloss Schauplatz der unglücklichen Liebe zwischen Una Bhan MacDermott und Thomas Laidir McCostello, die verfeindeten Clans angehörten. Erbost über die Gefühle seiner Tochter Una, sperrte ihr Vater sie auf Castle Island ein. Unas Liebhaber ließ sich davon nicht abschrecken und schwamm jede Nacht über den See.

Das ging solange, bis er an einer Lungenentzündung erkrankte und starb. In einer anderen Version der Geschichte starb Una an gebrochenem Herzen und wurde auf Trinity Island, einer anderen Insel, beerdigt. Thomas schwamm jede Nacht durch den kalten See, um ihr Grab zu besuchen. Sein letzter Wunsch, neben seiner Liebsten begraben zu werden, wurde ihm erfüllt. Die ineinander verschlungenen Büsche, die auf den Gräbern der beiden Liebenden wachsen, sind angeblich noch heute zu sehen.

Niedergebrannt, belagert, umgebaut, verflucht

Einer anderen Geschichte nach ist im See ein Druide begraben. Legenden gibt es viele an den zahlreichen Seen und Nebenflüssen im Gebiet des Flusses Shannon. Selbst im Falle, dass die Geschichten nicht alle stimmen, hat McDermott's Castle eine spannende Vergangenheit. Einst war das Schlösschen die offizielle Residenz der Herrscher von Moylurg oder Magh Luirg, den Familien McCreevey und McDermott, die den dünn besiedelten Nordwesten Irlands schon viele Jahrhunderte bewohnen.

Erstmals erwähnt wurde es 1187, als es dem Bericht zufolge vom Blitz getroffen wurde und zum ersten Mal niederbrannte. In den dem Aufbau folgenden 400 Jahren wurde es durchgehend bewohnt. McDermott's Castle wurde belagert, umgebaut und sogar verflucht. Was man nur halb ernst nehmen kann – den Fluch äußerte im 13. Jahrhundert ein Gast der Eigentümer, der nach einem Jahr noch immer nicht gehen wollte.

Brand im Zweiten Weltkrieg

Wegen der Größe der Insel befand sich die Hauptresidenz der Besitzer zumindest zu späterer Zeit am Seeufer. 1586 verlor der McDermott-Clan das Schloss. Ein Gedicht, das um 1600 entstanden ist, beklagt seinen Verfall.

Im 17. Jahrhundert wurde die Herrschaft über das Gebiet um Lough Key der englischen Königsfamilie zugesprochen. Im 18. Jahrhundert wurde das Schloss als Sommerhaus restauriert. Seit das Schloss im Zweiten Weltkrieg durch einen Brand zerstört wurde, ist es eine Ruine.

Auf dem ehemaligen Anwesen der McDermotts am Seeufer befindet sich heute der Lough Key Forrest Park, ein bekannter Freizeitpark mit einem Hochseilgarten und einigen anderen Sehenswürdigkeiten. Angeblich gibt es noch heute einen Tunnel vom jetzigen Parkcafé zum Schloss, der in früheren Zeiten dazu diente, die Gesellschaft im Schlösschen zu versorgen.

Baufällige Ruine

Bei ruhigem Wetter ist es möglich, mit einem Boot nach Castle Island zu rudern. So kann nachvollzogen werden, welche Strecke der tapfere Thomas – sollte es ihn denn je gegeben haben – täglich zurücklegte. Die Strecke ist weiter, als sie scheint. Eine Entdeckungstour über die Insel, die sich in Privatbesitz befindet, ist nicht erlaubt. Das Schloss ist nach Hinweisen verschiedener Touristen zwar begehbar. Gefährlich ist es aber auch, denn die verfallenen Mauern sind nicht gesichert.

