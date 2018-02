Amazon empört seine Kunden mit diesem Kostüm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Exhibitionisten-Kostüm bei Amazon sorgt derzeit im Netz für mächtig Aufregung. Neben der fragwürdigen Verkleidung stößt vielen Kundern besonders die Produktbeschreibung dazu sauer auf.

«Wer fürchtet nicht die alten Geifer, die einem am Strand so richtig die Laune verderben können? Unser FKK-Exhibitionist ist ein sexy gewagtes und doch sehr lustiges Kostüm», so die Erklärung.

Besonderer «Gag»

Das Kostüm sei dabei genauso für einen Junggesellenabschied, wie für eine frivole Faschingsparty geeignet. Das fragwürdige Kostüm besteht aus «Mantel, hautfarbenem Anzug mit Überraschung und einer Glatzenperücke».

Das besondere Highlight der Verkleidung ist allerdings etwas ganz anderes! «Der Gag ist natürlich das riesige Gehänge», ist aus der Beschreibung zu entnehmen.

Affront für Opfer

Zahlreiche Kunden, darunter auch viele Frauen, finden das Kostüm nicht lustig, sondern einfach nur geschmacklos. Mit diesem Exhibitionisten-Kostüm sei klar eine Grenze überschritten worden.

In einer Zeit, in der fast täglich über sexuelle Belästigungen, Gaffer oder eben auch exhibitionistische Handlungen berichtet wird, wirkt das Kostüm wie ein Affront gegen die Opfer.

Natürlich ist das Kostüm nur als Scherz gemeint und soll für Lacher sorgen, dennoch erweckt es bei einigen Kunden einen völlig falschen Eindruck.

(L'essentiel/wil)