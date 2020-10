Endgegner Kürbis – Hunde-​​Tollpatsch bleibt stecken

Der knuffige Australien Shepherd Welpe «Luke» war seit seinem Einzug bereits auf zerstörerischer Mission unterwegs. «Wir mussten einfach alles vor ihm verstecken. Plastik, Metall, Ziegelsteine, einfach alles. Bereits nach ein paar Stunden seiner Abholung entdeckte er im Hof eine Rohrzange, die doppelt so groß war wie er und schleppte sie durch den Garten». Aber der Höhepunkt seiner Aktionen war definitv, als er seinen Besitzern im ausgehöhlten Halloween-Kürbis entgegen kam.

«Er war nur 15 Minuten alleine», so Rebecca. «Wir mussten nur ein paar Besorgungen machen und als wir zuhause ankamen, trauten wir unseren Augen nicht», lachte die Hunde-Mama. Luke kam ihnen schwanzwedelnd mit dem großen Kürbis am Kopf entgegen und konnte die Aufregung überhaupt nicht verstehen.

«Er steckte definitv fest, was ihm aber nichts auszumachen schien», so das Frauchen. Luke sprang herum und guckte tatsächlich durch die geschnitzten Löcher raus. «Dieses Bild musste ich einfach fotografieren und kurz mitflimen», sagte Rebecca. Der Kürbis stand auf einem Beistelltisch und wurde in der Abwesenheit der Besitzer wohl sofort von Luke genauestens inspiziert. «Es war ganz schön kniffelig, ihn da wieder raus zu bekommen, aber da "Luke" so ein frecher Kerl ist, wird er uns wohl immer wieder mit solchen Aktionen überraschen!»

Habt ihr auch lustigen Tier-Content parat? Schickt uns die Links in die Kommentare!

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

(L'essentiel/tine)