Passagierin stillte ihre Katze während des Fluges

Auf einem Flug von New York City nach Atlanta kam eine Frau plötzlich auf die Idee, ihre Sphinx-Katze aus dem Käfig zu holen, um ihr ein wenig Milch zukommen zu lassen. Die Idee wäre ja auch gar nicht so ungewöhnlich, wenn es sich hierbei nicht um Muttermilch gehandelt hätte. Die haarlose Samtpfote nuckelte genüsslich an den Brüsten der Katzenbesitzerin, bis eine Flugbegleiterin sie bat, ihr Haustier wieder sicher im Käfig zu verwahren.

Da die Katzenhalterin der zunächst freundlichen Aufforderung nicht nachkam, wurde dieser Vorfall sogar auf die Anzeigetafel am Flughafen von Atlanta übertragen: «Passagierin auf Platz 13A stillt ihre Katze und will sie trotz Aufforderung des Stewarts nicht zurück in ihr Behältnis bringen». Einige Twitter-User posteten, diese absurd scheinende Nachricht auf ihrem Account:

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.



Also, civilization had a good run. pic.twitter.com/AjQhIaE80H — Rick Wilson (@TheRickWilson) November 24, 2021

Ob die unbekannte Katzenhalterin nun Konsequenzen der amerikanischen Fluglinie «Delta» erwarten muss, ist unbekannt.

(L'essentiel/tine)