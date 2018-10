Ein Rennen gegen die Zeit... äh die Radarfalle

Artikel per Mail weiterempfehlen

Betrunken hat man meistens die besten Ideen. Glaubt man zumindest. Und man glaubt auch, unmögliche Dinge tun zu können. Beispielsweise, dass man schneller rennen könne als Weltrekordhalter Usain Bolt.

Letzteres ist diese Woche zu einem viralen Trend geworden, nachdem der britischer Twitter-User Jack Earl ein Video gepostet hat, in dem er wiederholt in vollem Tempo an einer Radaranlage vorbeirannte, die eigentlich Autos ihre Geschwindigkeit anzeigen soll. Im vierten Versuch erreichte er dabei stolze 29 Stundenkilometer – keine schlechte Leistung.

Irgendjemand kann es immer besser

Und wie es im Internet so üblich ist, wenn man stolz ein eigenes Werk oder eine eigene Leistung postet: Irgendjemand kann es immer besser. Oder behauptet das zumindest. Und flugs ist eine neue Challenge geboren.

Dutzende Menschen treten nun gegen die LED-Geschwindigkeitsanzeigen an und wollen ihre athletischen Fähigkeiten so der Welt präsentieren. Und gehen dafür teilweise auch einige Risiken ein: In verschiedenen Videos sieht man Leute, die auf einer befahrenen Strasse um die Gunst des Internets rennen. Aber: Eine Internet-Challenge ohne Todesgefahr wäre auch keine richtige Internet-Challenge.

Bolts Rekord liegt bei 43,5 km/h

Dem Typen, der den ganzen Hype losgetreten hat, scheint die Angelegenheit ein bisschen zu Kopf gestiegen zu sein. «Usain Bolt, hast du Lust auf ein Rennen?», schrieb Jack Earl auf Twitter. Kurz zum Vergleich: Bolt lief seinen Männer-Weltrekord im 100-Meter-Lauf mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,6 Stundenkilometer, seine Spitzengeschwindigkeit lag bei 43,5 Stundenkilometern. Da muss Earl wohl noch ein paar Jahre gegen Radarfallen antreten, bevor er es mit Bolt aufnehmen kann.

(L'essentiel/Tillate)