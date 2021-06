Frau schrottet geliehenen Ferrari, um Fuchs zu retten

Die Frau hatte den Wagen am Dienstagnachmittag über eine Landstraße durch das Taunus-Gebirge in Hessen, nordwestlich von Frankfurt am Main, gejagt. Gegen 15 Uhr kam es in einer Kurve zwischen den Gemeinden Wüstems und Oberems zum Unglück.

Ein Fuchs stand plötzlich auf der Fahrbahn. Die 30-Jährige riss das Lenkrad herum, um dem Wildtier auszuweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über den Ferrari und bretterte auf der rechten Seite von der Straße, wo der Sportwagen völlig demoliert zum Stillstand kam. Das Wrack musste schließlich abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schafen laut «Rhein-Lahn-Zeitung» auf rund 280.000 Euro.

Die Fahrerin hatte Glück im Unglück und sie blieb unverletzt. Ob der Fuchs ebenfalls unversehrt davonkam, ist nicht bekannt.

(L'essentiel/rcp)