Legendärer Mafiaboss im Gefängnis totgeprügelt

Der berüchtigte US-Gangsterboss James «Whitey» Bulger ist tot. Medienberichten zufolge wurde der 89-Jährige am Dienstag in einem Gefängnis im US-Bundesstaat West Virginia von Mithäftlingen erschlagen. Bulger war erst einen Tag zuvor in das Hochsicherheitsgefängnis verlegt worden. Das Leben des brutalen Mafiabosses diente als Vorlage für eine Reihe von Filmen und Büchern.

Nach einem Bericht der «New York Times» wurde der berüchtigte Gangsterboss und langjährige FBI-Informant im Gefängnis so schwer verprügelt, dass er nicht mehr zu erkennen war. Der «Boston Globe» berichtete, hinter der Tat stehe ein Mithäftling «mit Verbindungen zur Mafia».

FBI ermittelt

Die US-Gefängnisbehörde bestätigte die Berichte zunächst nicht. Sie erklärte lediglich, Bulger sei am Dienstagmorgen reglos in der Hazelton-Haftanstalt in Bruston Mills gefunden worden. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. «Das FBI wurde eingeschaltet und hat Ermittlungen eingeleitet», hieß er in der Erklärung weiter.

Bulger war über Jahrzehnte Chef der berüchtigten Bostoner «Winter Hill Gang». Im Juni 2011 wurde er einem Tipp einer ehemaligen isländischen Schönheitskönigin nach 16 Jahren auf der Flucht im kalifornischen Santa Monica festgenommen.

