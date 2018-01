Warum dieses Bild eine echte Sensation ist

390.000 Kilometer liegen zwischen Mond und Erde. Das ist 23 Mal die Strecke Luxemburg-Sydney. Entfernungen, die man sich nur schwerlich vorstellen kann. Noch weniger kann man sich vorstellen, zwei Objekte mit dieser Distanz auf ein Foto zu bekommen. Der Nasa ist dies nun aber gelungen, wie die Welt berichtet.

Die US-Raumsonde «Osiris-Rex» wurde bereits im September 2016 in den Orbit geschickt um neue Erkenntnisse zum Ursprung der Erde zu gewinnen. Auf ihrem Weg sorgte sie nun für ein erstes Highlight. Die Sonde machte mehrere Fotografien Richtung Erde und Mond, die jeweils über 5.000.000 Kilometer entfernt lagen.

Drei dieser Bilder wurden anschließend zusammengefügt und zum ersten Bild, das Erde und Mond zusammen zeigt. Die Aufnahmen entstanden am 2. Oktober, die Nasa veröffentlichte sie in dieser Woche.

The Earth, Moon & beyond! @OSIRISREx, our mission that is currently on its way to map & return samples from asteroid Bennu, captured the data that makes up this composite image of our home planet & Moon: https://t.co/QZOmwVTIRe pic.twitter.com/HmwLJk12Gb