Massen-​​Grillparty als Protest gegen Veganerin

Mehr als 15.000 Menschen haben auf Facebook laut australischen Medien angekündigt, eine Grillparty als Protest gegen eine Veganerin besuchen zu wollen. Der Hintergrund: Physiotherapeutin Cilla Carden aus Perth ist seit 2018 in einen Rechtsstreit mit ihren Nachbarn verwickelt. Sie klagte die Familie, weil diese regelmäßig Fleisch im Garten grillt.

Die überzeugte Veganerin reagiert nach eigenen Angaben extrem empfindlich auf Fleischgeruch, Zigarettenrauch und die Erschütterungen durch ballspielende Kinder. «Ich kann nicht rausgehen, ich finde keine Ruhe, kann kaum noch schlafen», so Carden. Ihre Klage wurde zunächst vor Gericht abgewiesen, die Veganerin will sich aber nicht geschlagen geben und weiter gegen die aus ihrer Sicht rücksichtslosen Nachbarn vorgehen.

Widerstand hat sich nach Bekanntwerden der Story im Internet formiert. «Cilla hat ein Problem, wenn ihre Nachbarn Fleisch grillen, weil sie eine Veganerin ist», heißt es auf Facebook. «Lasst Cilla nicht eine gute alte australische Tradition zerstören», rufen die Organisatoren des Community Grillfests für Cilla Carden auf. Die Veranstaltung soll am 19. Oktober in den Nachbarsgärten und auf der Straße stattfinden, mehr als 15.000 Menschen haben auf «nehme teil» oder «interessiert» geklickt.

Auch die Twittergemeinde reagiert verständnislos:

Whats wrong with people these days! Excuse me for having different life style choices from you! #cillacarden — mandana (@mandanamgh) September 4, 2019

For the love of ...... good luck with your unreasonably crazy demand that ppl cater to just your needs #auzzievegan #CillaCarden #crazy https://t.co/QIEP6Cfwj8 — ️‍???????????????? Barbara Anne ????????????????️‍ (@wicklessinedm) September 4, 2019

Hilarious! I think I'd have a #BBQ at least once a week! #CillaCarden #Vegan

Thousands to attend BBQ outside home of vegan who sued neighbors over smelly meats https://t.co/lCbIPpq6wp via @nypost — Kelly VW (@JWnKVW) September 8, 2019

(L'essentiel/pic)