Elfjähriger am Steuer drängelt mit Lichthupe

Ein Elfjähriger hat am vergangenen Samstag im nordrhein-westfälischen Werther im Kreis Gütersloh eine Spritztour mit dem Auto seiner Eltern unternommen. Der Junge forderte dabei ein entgegenkommendes Auto per Lichthupe auf ihm auf der schmalen Straße mehr Platz zu machen, wie die Polizei am Donnerstag berichtet. Als er an dem Auto vorbeifuhr habe der Zeuge sich dann über den augenscheinlich sehr jungen Fahrer gewundert. Mit im Auto saß ein gleichaltriger Freund des Jungen.

Der Zeuge rief die Polizei, wendete sein Auto und fuhr den beiden hinterher. In einem nahegelegenen Wendehammer konnten die Beamten die beiden Kinder schließlich stoppen. Den Schlüssel für den Audi hatte das Kind am Steuer seinen Eltern offenbar geklaut. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den Schlüsseldieb ein, der Vorwurf lautet auf Fahren ohne Führerschein. Vor dem Richter muss der Verkehrsrowdy wohl nicht erscheinen, denn mit elf ist er noch nicht strafmündig.

(L'essentiel)